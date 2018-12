Dschungelcamp 2019: Currywurst-Mann Chris Töpperwien ist dabei!

Reddit this

Am 11. Januar startet endlich die 13. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus". Jetzt wurde der nächste Kandidat enthüllt!

Laut der "BILD"-Zeitung soll Currywurst-Mann Chris Töpperwien in den australischen Busch ziehen. Am Dienstag wurden in Köln bereits die Einspiel-Filme gedreht - und Chris war dabei! Offiziell bestätigt wurde die Teilnahme von allerdings noch nicht.

Chris Töpperwien: Von "Goodbye Deutschland" ins Dschungelcamp

Bekannt wurde der 44-Jährige durch die -Show " ". 2011 wanderte er in nach Los Angeles aus, um dort mit seinem "No.1 Currywurst Truck" durchzustarten. Fünf Jahre später nahm mit seiner Frau Magey am "Sommerhaus der " teil - und belegte den dritten Platz. Im Herbst dieses Jahres gaben die beiden jedoch nach vier Jahren Ehe ihre Trennung bekannt.

Dschungelcamp 2019: Alle News zur 13. Staffel

Das sind die weiteren Kandidaten

Jetzt geht es für Chris nach Australien. Wer ihm am Lagerfeuer Gesellschaft leisten wird? Angeblich sollen Ex-Pornostar , "Germany's next Topmodel"-Heulsuse , Protz-Millionär , Günther Krause, Schauspielerin Doreen Dietel, " "-Star sowie das Ex-" "-Pärchen und dabei sein. Ursprünglich stand auch auf der Liste. Doch nach dem tragischen Tod von Ehemann Jens verschiebt sie ihre Teilnahme auf 2020. Für sie springt Bob-Olympiasiegerin Sandra Kiriasis ein.