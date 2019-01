Dschungelcamp 2019: Darum ist Leila Lowfire glücklich über ihr Aus!

Leila Lowfire ist raus beim Dschungelcamp 2019. An Tag zwölf musste der Star seine Sachen packen und die Wildnis verlassen. Doch worauf freut sich Leila nach ihrem Auszug am meisten?

Und wieder heißt es Abschied nehmen. Gestern wählten die Zuschauer aus dem raus. Für Leila jedoch kein Grund, um den Kopf in den Sand zu stecken...

Leila Lowfire nimmt Dschungel-Aus gelassen

Wie Leila Lowfire nach ihrer Rauswahl verrät, hat sie schon einen ganz genauen Plan davon, was sie nach ihrem Dschungel-Aus unternehmen wird. So verrät die Ex-Dschungelbewohnerin: "Es ist nichts, was mir nicht gefällt, aber ich würde gerne mal wieder duschen und im Bett schlafen und ich habe echt schon viel erlebt hier." Ehrliche Worte, die zeigen: Leila kann es kaum abwarten, zurück in der Zivilisation zu sein. Damit ist sie in prominenter Gesellschaft...

Gisele Oppermann und Co. sind ebenfalls raus

Neben Leila mussten auch Gisele, Timmi, Sibylle und Domenico das Camp verlassen. Auch die anderen nahmen ihre Rauswahl gelassen. Vor allem Gisele konnte ihr Glück nach ihrem Auszug kaum fassen, als sie wieder eine richtige Mahlzeit zu sich nehmen konnte. Wer wohl als nächstes seine Sachen packen muss? Wir können gespannt sein...