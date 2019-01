Dschungelcamp 2019: Das gab es bisher noch nie!

Reddit this

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ geht bei RTL am Freitag in eine neue Runde.

In der Regel war es so, dass sich eine Kandidatin vor dem Show-Start für den ausgezogen hat – erstmal ist das nicht der Fall! Damit wird die Tradition, die seit Beginn an besteht, gebrochen.

Keine Kandidatin im Playboy

, und die anderen Kandidatinnen bleiben diesmal angezogen – aber warum? Evelyn Burdecki lehnte ein nackt-Shooting aus Respekt vor ihren Eltern ab. "Die kommen aus Polen und sind sehr konservativ“, so die 30-Jährige.

"Ich selber habe mir auch gedacht: Das kriegt Deutschland nicht von mir, ich zeige nicht meine nackten Brüste“, erzählt die weiter. Sie will schließlich irgendwann Kinder bekommen. "Und was sollen die dann davon denken?", meint sie. Im selbst könnte sie dann aber doch die Hüllen fallen lassen. „Ein bisschen Brust geht schon“, meint sie. Die Zuschauer müssen also nicht ganz auf ihre sexy Kurven verzichten…