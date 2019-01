Es war nur eine Frage der Zeit. Das Ex-Pärchen und sitzen zusammen im fest. Bisher haben sie nicht über ihre schlagzeilenträchtige Vergangenheit gesprochen. Doch jetzt eskaliert die Situation vollkommen!

Dschungelcamp 2019: Zoff zwischen Evelyn Burdecki und Domenico de Cicco

Evelyn Burdecki und Domenico de Cicco werden gemeinsam auf die Schatzsuche geschickt. Eine Situation die offenbar beide überfordert, denn schon bevor die beiden losziehen geraten sie aneinander. Der Grund? Domenico lästert noch im Camp, dass er Evelyn sicher nicht anfassen wird. Die flippt daraufhin aus.

"Wir machen jetzt die Prüfung und dann will ich gar nicht mehr mit dir reden. Weißt du, wie scheißegal mir das ist?", will Domenico schnell die Diskussion beenden. Damit trifft er genau ins Schwarze. "Ich weiß, dass ich dir scheißegal bin und immer war", jammert die Blondine. Der Schmerz über die Trennung sitzt bei der - offenbar immer noch tief.

Domenico und Evelyn verliebten sich bei " " - da hatte Domenico aber schon eine schwangere Freundin zu Hause sitzen. Irgendwann flog sein Doppelleben auf und Evelyn aus allen Wolken. Doch ist Evelyn wirklich so unschuldig, wie sie sich darstellt?

Dschungelcamp: Sex-Skandal hinter den Kulissen!

Hat Evelyn Domenico betrogen?

Auf dem Weg zur Schatzsuche geht der Zoff zwischen Evelyn Burdecki und Domenico de Cicco weiter. Sie will endlich Antworten. Doch statt darauf einzugehen, beschimpft der Italiener seine Ex als Lügnerin. Am Ende schüttet er sein Herz Chris aus und behauptet: "Wir waren nicht zusammen, wir haben uns nur vier Mal gesehen." Und er geht noch weiter! Domenico behauptet, dass Evelyn in der Zeit noch weitere Affären hatte! "Ich schwöre auf meine Kleine, sie hatte SECHS gleichzeitig", zischt er.

Wer lügt und wer doch die Wahrheit sagt? Das wissen wohl nur die beiden...