Dschungelcamp 2019: Diese drei Kandidaten sind dabei

Im Januar geht „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ in eine neue Runde. Nun wurden drei weitere Kandidaten enthüllt, welche in den australischen Busch ziehen werden.

Einer der neuen Kandidaten ist Tommi Piper. Seine Stimme kennt wohl jeder, denn er hat „ “ gesprochen. Mit seinem Job als Synchronsprecher war er jedoch am Ende nicht mehr ganz so glücklich. „Alf zerstörte mein Leben. Ich habe keine Rollen mehr bekommen, weil ich immer mit ihm in Verbindung gebracht wurde“, verriet er damals in der „Bild“-Zeitung.

Geht Bastian Yotta in den Dschungel?

Bastian Yotta soll ebenfalls in den Dschungel gehen. Reality- -Erfahrung hat er genug – unter anderem nahm er bei „ – im Paradies“ teil.

Und auch „Bachelor“-Kandidatin Evelyn Burdecki soll im Januar am Lagerfeuer Platz nehmen. Laut der „Bild“ haben auch „Eis am Stiel“-Star Sybille Rauch und „ “-Kandidat Domenico De Cicco ein Dschungel-Ticket. Weder noch die möglichen Kandidaten wollten sich zu ihrer Dschungel-Teilnahme äußern.