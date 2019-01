Dschungelcamp 2019: Enthüllt! Das sind die Luxusartikel der Stars

Das "Dschungelcamp" steht wieder in den Startlöchern! Jetzt haben die Kandidaten, was sie ins Camp für Luxusartikel mitnehmen.

7. Januar: Enthüllt! Das sind die Luxusartikel der Stars

In fünf Tagen heißt es wieder "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" Die ersten befinden sich bereits auf dem Weg in den australischen Busch. Wie jedes Jahr darf jeder Kandidat zwei Luxusgegenstände mitnehmen. Jetzt wurde bekannt, welche sie ausgewählt haben.

Erotik-Star Sibylle Rauch hat sich für Kissen und Kuscheldecke entschieden, Schauspielerin Doreen Dietel für Gesichtscreme und ein Kuscheltier. Bob-Olympiasiegerin Sandra Kiriasis kann nicht auf Pareo und Feuchttücher verzichten. "GNTM"-Heulsuse packt ein Kuscheltier und ein Talisman in ihren Rucksack ein. -Sternchen will auch im Dschungel top aussehen, deshalb hat sie einen Lippenstift und Gesichtscreme dabei. Sex-Expertin nimmt Öl und ein Kissen mit.

Bei „Currywurstmann“ steht vor allem seine Frisur an erster Stelle. Er zieht mit Haarfärbemittel und Haargel ins Camp. Die Luxusartikel von Synchronsprecher sind dagegen ein Nackenkissen und ein Spazierstock. "Bachelorette"-Schönling Domencio De Cicco will ein Stillkissen und Haarschaum mitnehmen. "GZSZ"-Star hat sich ebenfalls für ein Kissen entschieden. Genau wie Protz-Millionär und Schlagersänger , die zusätzlich Feuchttücher sowie Hanteln mitnehmen.

Drehort: Wo befindet sich das Dschungelcamp?

So manch ein Zuschauer hat sich sicherlich schon einmal gefragt, wo genau die Dreharbeiten zum „ “ stattfinden. Die Teilnehmer befinden sich tatsächlich im Australischen Dschungel, allerdings nicht ganz so abgeschieden, wie man zunächst glauben mag. Das Gebiet liegt an der Ostküste von Australien, etwa 120 Kilometer von der Großstadt Brisbane entfernt. Der Dreh findet auf einem Privatgrundstück im Randgebiet eines Dschungels statt, das von extra für die Aufzeichnungen gemietet wird. Auf diesem Grundstück fanden auch die Dreharbeiten zu der amerikanischen und britischen Ausgabe der Show statt.

Wann sind die Sendetermine?

Die genauen Sendetermine für das „Dschungelcamp“ 2019 sind noch nicht bekannt. Allerdings können die Fans davon ausgehen, dass die nächste Staffel wieder im Januar anlaufen wird.

Bisherige Dschungelcamp-Gewinner

1. Staffel

Costa Cordalis

2. Staffel

Désirée Nick

3. Staffel

Ross Antony

4. Staffel

Ingrid van Bergen

5. Staffel

Peer Kusmagk

6. Staffel

7. Staffel

Joey Heindle

8. Staffel

Melanie Müller

9. Staffel

Maren Gilzer

10. Staffel

Menderes Bagci

11. Staffel

Marc Terenzi

12. Staffel

Jenny Frankhauser

Wer moderiert das Dschungelcamp?

ist schon seit der ersten Staffel als Moderatorin dabei. Damals stand sie noch mit vor der Kamera, der allerdings am 1. Oktober 2012 starb. Seit der siebten Staffel moderiert die Show mit Zietlow.

Ist Dr. Bob noch dabei?

Der sympathische Dr. Bob heißt eigentlich Robert McCarron und ist kein richtiger Arzt. Allerdings ist er ein ausgebildeter Rettungssanitäter, Wildbiologe und Krankenpfleger. Doch wie kam er eigentlich dazu, als Dschungel-Doc zu arbeiten? Damals arbeitete McCarron am Set von „The Matrix“ und betreute die Schauspieler medizinisch. Dort erhielt er dann auch das Angebot, beim Dschungelcamp mitzumachen. Ans Aufhören denkt der 68-Jährige übrigens noch nicht. Er will sich so lange um die kleinen Wehwehchen der Dschungel-Bewohner kümmern, bis er nicht mehr gehen kann.

Englisches Original von "Ibes"

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ basiert auf der britischen Show „I’m a Celebrity – Get Me Out of Here!“, die erstmals 2002 ausgestrahlt wurde. Sie wird von Anthony McPartlin und Declan Donnelly moderiert. Das Konzept wurde mittlerweile von zehn weiteren Ländern übernommen.