Dschungelcamp 2019: Fake-Skandal!

Die Kakerlaken warten schon! Am Freitag ziehen wieder zwölf (Z-)-Promis in den australischen Busch, um sich ihren Ängsten zu stellen. Doch sind diese völlig unbegründet?

Falsche Felsen und Wasserfälle

Die "BILD"-Zeitung enthüllte jetzt interessante Fakten, die dem -Zuschauer normalerweise verschwiegen werden. Der Schlafplatz, auf dem die Feldbetten aufgestellt sind, ist nicht mitten im Dschungel, sondern nur wenige Meter von der nächsten Straße entfernt. In den Bäumen rundherum sitzen überall Kameraleute.

Die Kulisse sieht zwar täuschend echt im TV aus, ist sie aber nicht! Viele Objekte wurden künstlich erzeugt. Felsen und Höhlen bestehen nur aus Fiberglas. Auch der Wasserfall ist künstlich angelegt. In der Nacht wird dieser sogar abgedreht. Der See ist mit Chlorwasser gefüllt, damit die Camper keinen Bakterien ausgesetzt sind. Auch das legendäre Plumpsklo ist lange nicht eklig, wie angenommen. Das Geschäft wird direkt in eine Tonne befördert, die regelmäßig geleert wird.

So fake ist das "Dschungelcamp" wirklich

Jedes Jahr müssen die Bewohner Holz für das Feuer suchen. Keine wirkliche Herausforderung! Die Stücke sind bereits gehackt und getrocknet und wurden lediglich von Mitarbeitern im Wald versteckt.

Auch bei den Dschungelprüfungen wird geschummelt. Im TV sieht man lediglich, wie die zu Fuß zu der Challenge aufbrechen. Doch sobald die Kamera aus ist, werden sie gemütlich mit dem Jeep kutschiert.