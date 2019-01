Dschungelcamp 2019: Gewinner enthüllt! Der Sieger steht schon fest

Zwölf Prominente kämpfen ab dem 11. Januar (21.15 Uhr, ) im 2019 um die begehrte Krone. Dabei steht der Gewinner der Staffel längst fest!

Chris Töpperwien: Schock-News! Verhaftet nach Australien-Ankunft!

Dschungelcamp 2019: Der Gewinner steht längst fest

Denn während die Z-Promi verbittert um den Sieg kämpfen werden, hat eine längst die Nase vorn. ist die heimliche Gewinnerin!

Naja, zumindest wenn es nach dem Suchvolumen im Internet geht. Wie das - und Promi-Portal Cosmoty.de herausfand, wird kein anderer der 12 bei Google im Monat so häufig gesucht wie die schöne Blondine.

Mit 38 960 Suchanfragen hat sie die Nase ganz weit vorne! Auf Platz 2 landet . Die bringt allerdings „nur“ auf 21 430.

Auf das Siegestreppchen hat es auch Sibylle Rauch geschafft. Sie hat immerhin ein Suchvolumen von 18 830. Doch an Gewinnerin Evelyn Burdecki kommt sie trotzdem noch lange nicht dran!

Dschungelcamp 2019: Das sind die Verlierer

Die große Verliererin bei der Suchanfrage ist . Obwohl das Model bei GNTM noch für viel Furore sorgte und auch später durch einen schlimmen Autounfall noch in den Schlagzeilen war, interessiert sich aktuell offenbar kaum jemand für die 31-Jährige.

Und auch Sandra Kiriasis und können mit 3110 und 3920 Suchvolumen noch nicht überzeugen. Das kann sich aber natürlich noch ändern….

Wer ist der Liebling im Dschungelcamp 2019?

Was die Suchanfragen angeht, steht Evelyn Burdecki also jetzt schon als Gewinnerin fest. Doch wer als wahrer Sieger aus dem Camp geht, steht natürlich noch in den Sternen. Wer mausert sich am Ende zum absoluten Zuschauer-Liebling? Wer schafft es die Sympathien der Fans zu gewinnen.

Jeder der 12 kann hier das Blatt noch wenden. Im letzten Jahr schaffte es Jenny Frankhauser auf den Dschungel-Thron. Zu Beginn der Show hat die noch keiner als Gewinner vom Dschungelcamp gehandelt. Doch sie hat sich gegen ihre Mitstreiter durchsetzt und sich die Krone wirklich verdient. Wer das in diesem Jahr schafft? Man darf gespannt sein!