Das nichts anbrennen lässt, ist definitiv nichts Neues. Erst im vorletzten Jahr zeigte Bastian bei "Adam sucht Eva", dass er ein absoluter Flirt-Profi ist. Mit der Liebe klappte es danach dennoch nicht - bis jetzt. Wie nun nämlich bekannt wurde, hat Bastian eine neue Frau an seiner Seite.

Dschungelcamp 2019: Offiziell! Diese Kandidaten sind dabei

Bastian Yotta zeigt seine neue Freundin

Via " " ließ Bastian nun die Liebes-Bombe platzen und teilte mit seinen Fans einen Schnappschuss, auf dem er erstmals seine neue Freundin präsentierte. Dazu kommentiert Bastian: "2018 war ein hartes Jahr. Aber genau die Challenges haben mich wieder besser und stärker gemacht. Ich habe viel erreicht aber bin immer noch nicht am Ziel. Weiter immer weiter. Mein größter Segen ist @m.y._life___ die mein Leben mit Liebe füllt wie keine zuvor. Ich liebe dich so! Euch allen einen guten Rutsch und das beste Jahr Eures Lebens 2019." Wie süß! Das so ein Post von seinen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar...

Bastians Fans sind begeistert

Wie unter dem Pärchen-Bild von Bastian deutlich wird, hat er damit bei seinen Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren diese: "Dir und deiner Freundin einen guten Rutsch in ein gesundes Jahr 2019. Yotta, du bist ein Vorbild für mich, weil du so ein Kämpfer bist. Danke dafür!" sowie "Dir bzw euch, auch nur das Beste. Freue mich schon, dich im zu sehen! Du rockst das!" Mehr Fan-Bewunderung geht wohl kaum!