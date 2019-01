Dschungelcamp 2019: Kandidaten-Zoff vor dem Abflug!

Es geht los! Die ersten Kandidaten haben sich bereits auf den Weg ins „ “ gemacht. Doch schon vor dem Abflug stellte klar, dass er nicht alles mit sich machen lässt.

Am Freitag meldete er sich in seiner -Story zu Wort und erklärte: „Ja, den Zoff mit dem Currywurstmann, den gibt es.“ Damit meint er den „ “-Auswanderer , der ebenfalls ins „Dschungelcamp“ ziehen wird. „Mal schauen, ob die kleine Wurst da Stehvermögen hat.“

Zoff zwischen Bastian Yotta und Chris Töpperwien

Nach den schlimmen Waldbränden in Kalifornien behauptete Töpperwien damals, dass Yotta ein Geschäft mit der Katastrophe machen will. Dieser bot nämlich im Gegenzug für eine Spende einen Rabatt auf seine Motivations-Kurse an. „Damit fordert er die Leute nicht zur direkten Spende auf – sondern bietet seine Dienstleistung an! Und will das Geld seiner Kunden dann angeblich spenden“, feuerte der Gastronom gegenüber „BILD“.

Davon will Yotta auch heute noch nichts wissen. „Den Zoff hat ja er angefangen, ich bin ja ein friedliebender Mensch“, stellt er klar. Ob es im australischen Dschungel wohl auch friedlich zugehen wird?