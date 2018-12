Dschungelcamp 2019: Neue Regel! Das gab's noch nie!

Reddit this

Am 11. Januar heißt es endlich wieder "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus"! Kurz vor dem Start gab RTL eine Regeländerung bekannt...

Australien, aufgepasst! In knapp einem Monat machen unsere (Z-) den Dschungel unsicher. Doch wer wird sich am Ende die Krone sichern? Einen besonderen Anreiz gibt es dieses Jahr auf jeden Fall...

100.000 Euro Prämie für den Dschungelkönig

"Der Dschungelkönig bekommt 100.000 Euro. Was wird sich die Schwester von der Katzenberger ärgern...", verrät Moderator im Interview mit . Und er hat auch noch gleich einen Tipp parat, wie man das Geld am besten einsackt: "Keine doofe Sackratte sein. Wenn du reinen Herzens bist, wie , dann mag man dich!" Kollegin fügt hinzu: "Man muss sich auch an die Regeln halten! Man muss mitmachen, alles versuchen und nicht immer rumzicken." Daniel bringt es auf den Punkt: "Ich fass mal zusammen: Weniger ! Mehr ."

Das sind die Kandidaten

Wer nächstes Jahr am Lagerfeuer Platz nehmen wird? Laut der "BILD"-Zeitung sind Sexpertin , Porno-Star , Ex-"GNTM"-Kandidatin , "GZSZ"-Star , Currywurst-Mann , Bobpilotin Sandra Kiriasis, " "-Synchronsprecher , Schauspielerin Doreen Dietel, Protz-Millionär sowie das Ex-" "-Paar und Domenco De Cicco dabei. Das kann ja heiter werden…