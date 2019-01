Dschungelcamp 2019: Peinliche Voting-Panne! Das gab es noch nie

Reddit this

Was war denn gestern im "Dschungelcamp" los? Wegen einer Voting-Panne musste keiner das Camp verlassen...

Das gab es in der " "-Geschichte noch nie! An Tag 14 saßen die verbliebenen Camper wieder gespannt am Lagerfeuer, um zu erfahren, wer das Camp verlassen muss. Doch dann die Überraschung! Sonja Zietlow und Daniel Hartwich verkündeten, dass niemand gehen muss. Warum nicht?

Serverprobleme bei RTL

Die Zuschauer hatten zwar für ihre Lieblinge angerufen, doch leider gab es eine technische Panne. "Das Voting ist normal gelaufen und die Leitungen wurden wie üblich geschlossen. Allerdings verzögert sich aufgrund von Serverproblemen die Auswertung. Daher können wir heute kein Ergebnis bekanntgeben", erklärte Daniel. Zurück blieben die verwunderten Kandidaten. Normalerweise stehen Im Finale, das am Samstag stattfindet, immer drei Camper im Finale. Fliegen morgen gleich drei aus der Show? Oder gibt es zum ersten Mal vier Finalsten?

Peter Orloff: Darum wird er der Dschungelcamp-Gewinner!

Zuschauer sind stinksauer

Bei den Dschungelfans kam die technische Panne überhaupt nicht gut an. "Das wird ja langsam peinlich, ! Wieder die Kohle für‘s Voting kassiert und eine krude Ausrede geliefert, warum keiner fliegt?", beschwerte sich ein Zuschauer via Twitter. Ein anderer ätzte: "Whatever, trotzdem komische "Serverprobleme". Wäre ja außerdem nicht das erste Mal, dass fürs Voting aufgerufen wird und nachher fliegt (geplant) keiner."

RTL versicherte jedoch, dass das Abstimmungs-Ergebnis am Freitag um 22:15 Uhr verkündet werden. Außerdem haben alle Anrufer von Tag 14 die Chance auf 5000 Euro. Der Gewinner wird wenig später im RTL-Teletext bekannt gegeben.