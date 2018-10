Dschungelcamp 2019: SIE ist die erste Kandidatin!

Reddit this

Im Januar ziehen die Promis wieder in den australischen Busch. Jetzt wurde die erste Kandidatin enthüllt!

Sibylle Rauch wird sich den Dschungelprüfungen stellen, wie die "Bild"-Zeitung jetzt erfahren hat. Die Erotik-Darstellerin wurde vor allem durch die Filmreihe "Eis am Stiel" bekannt. Die Gage soll im sechsstelligen Bereich liegen.

Sibylle Rauch geht in den Dschungel

Eigentlich wollte Sibylle Rauch schon 2013 ins - aus gesundheitlichen Gründen war das jedoch nicht möglich. "Ich war am Boden, total fertig. Ich lebte in einer Sozialwohnung und holte mir Essen von einer Armentafel. Mein Gebiss war hinüber, ein Silikonkissen im Busen geplatzt. Ich hatte Selbstmordgedanken", erklärt sie in der "Bild".

Ihr Leben hat sie aber mittlerweile wieder in den Griff bekommen. "Ich habe in meiner Glanzzeit genug Geld verprasst und ausschweifende Partys gefeiert. Jetzt bin ich bescheiden geworden", sagt sie weiter.

Sowohl als auch ihr Management wollten die Teilnahme bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" nicht bestätigen. Wie immer werden die Kandidaten wahrscheinlich erst kurz vor Staffelstart offiziell bekanntgegeben. Die neue Dschungelcamp-Staffel startet im Januar bei RTL.