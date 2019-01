Dschungelcamp 2019: Steigt Gisele Oppermann freiwillig aus?

Reddit this

hat es ja sooo schwer. Bei jeder Gelegenheit bricht sie unter Tränen zusammen. Doch hat das bald ein Ende?

Dschungelcamp 2019: Liebes-Skandal vor laufenden Kameras?

Gisele Oppermann: Steigt sie freiwillig aus?

Wie lange hält es Gisele Oppermann im noch aus? Noch vor dem Einzug ins Camp brach das Model in Tränen aus - und das hat sich in den vergangenen Tagen auch nicht geändert. Die bittere Folge: Sie wird von den Zuschauern ständig in die Dschungelprüfung gewählt.

Und auch die werden natürlich nicht ohne Jammern, Kreischen und Tränen absolviert. Bei ihrer ersten Prüfung stellte sich die Ex-GNTM-Kandidatin zwar an, holte aber immerhin fünf Sterne. Gestern sah das alles schon anders aus!

In einem gesunkenen Schiff sollte sie 12 Sterne holen. Doch Gisele hüpfte nur kurz , dafür aber lautstark, ins Wasser und gleich wieder raus. Das Ergebnis: Null Sterne!

Bastian Yotta lässt Gisele Oppermann im Stich

Die Camper waren von dem Ergebnis der Dschungelprüfung natürlich extrem enttäuscht. Selbst , der Gisele vom ersten Treffen an zur Seite stand, hat jetzt das Handtuch geworfen. Er will sie nicht mehr unterstützen und ihr Energie geben!

Wird die 31-Jährige dem Druck nicht mehr standhalten können? Schon bei der Betten-Diskussion sagte sie, dass irgendwann die Leute gehen müssen - auch sie! Wirft sie vielleicht sogar freiwillig das Handtuch...