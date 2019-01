Dschungelcamp 2019: Trauriges Familien-Geständnis von Doreen Dietel

Im Leben von Doreen Dietel ging es sehr turbulent zu – nicht nur beruflich, sondern auch privat. Denn vor fünf Jahren hat sie sich von ihrem Partner getrennt. Beruflich musste sie ebenfalls einige Schicksalsschläge einstecken, denn die Schauspielerin wurde aus den Drehbüchern der Serie „Dahoam is dahoam“ gestrichen.

Doreen Dietel versuchte deshalb, sich ein neues Standbein aufzubauen und wollte Fuß in der Gastronomie fassen – deshalb eröffnete sie ihr eigenes Lokal. "Ich bin jeden Tag von morgens bis abends da, mache den Service, die Wäsche und putze sogar die Klos, wenn die Putzfrau krank ist", sagt Doreen Dietel im Interview mit .

Doreen Dietel hat keinen Kontakt zu ihrer Mutter

Zu ihrer Mutter hat sie keinen Kontakt mehr – mit ihrer Teilnahme am will sie ihr etwas beweisen. "Ich will meiner Mutter was beweisen, die nie an mich geglaubt hat und mit der ich seit diesem auch keinen Kontakt mehr habe", so die Schauspielerin.

Zu ihrem Leben zieht sie eine traurige Bilanz. "Ich bin auch nicht stolz auf das, was ich erreicht habe. Aber wenn mich fremde Menschen zur Dschungelkönigin wählen, wäre ich das erste Mal stolz auf mich“, sagt sie. Wie sie sich nun im Dschungelcamp schlagen wird? Das zeigt RTL ab dem 11. Januar täglich um 22:15 Uhr.