Dschungelcamp 2020

So erfolgreich ist das Dschungelcamp

Das zweiwöchige Survival Camp im australischen Dschungel ist mittlerweile eines der größten TV-Ereignisse des Jahres. Mit täglichen Quoten zwischen sechs und neun Millionen Zuschauern ist das Dschungelcamp seit 2004 zu einer festen Institution der deutschen Fernsehlandschaft gewachsen.

Alter Ex-Promi trifft auf frischen Ex-Castingteilnehmer

Die Kandidaten des Dschungelcamps sind eines der bestgehüteten Geheimnisse von RTL überhaupt. Bis kurz vor dem Start der neuen Staffel setzt der Sender alles daran, die Camper geheim zu halten. Dabei rekrutiert der Sender seine Dschungelstars aus Castingshows wie DSDS und GNTM oder eben Dating-Formaten wie "Der Bachelor" und "Die Bachelorette". Hinzu kommen dann die Kandidaten aus der "Was wurde aus...?"-Sektion: Ehemalige Boybandstars, vergessene Kultmoderatoren oder Schauspieler, die schon lange kein Engagement mehr hatten.

Diese Kandidaten gehen ins Dschungelcamp

Während in den ersten Staffeln noch so getan wurde, als würden die Kandidaten tatsächlich nur "ihre Grenzen testen" und eine "neue Erfahrung" machen wollen, wird nun offen damit umgegangen, dass viele es nur wegen der Kohle machen. Vor allem bei den abgehalfterten Ex-Promis ist meist klar, dass sie pleite sind. Der wachsende Erfolg des Dschungelcamps bewirkte allerdings, dass "IBES" nicht mehr nur als Asyl für verzweifelte nicht- und nicht-mehr-Promis gesehen wurde. Insbesondere Jörn Schlönvoigts Einzug ins Camp 2015 veränderte die Außenwirkung der Promi-Show. Er war weder auf das Geld angewiesen, noch auf die PR. Er suchte offenbar wirklich nur die Challenge und wertete damit den Promistatus des Camps ungemein auf.

Das sind die Dschungelcamp-Moderatoren

Immer wieder lieferte das Dschungelcamp in den vergangenen Jahren legendäre TV-Momente und überraschende Geständnisse der Kandidaten. Doch es gab in der Geschichte auch einen schmerzlichen Verlust. Von 2004 bis 2012 moderierten Sonja Zietlow und Dirk Bach die Show. Bach verstarb im Oktober 2012 überraschend und sein Tod stellte die Zukunft der Sendung in Frage. Am Ende rang sich RTL dazu durch weiterzumachen und fand mit Daniel Hartwich einen würdevollen Ersatz für den verstorbenen Moderator.