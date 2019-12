Dschungelcamp 2020: Der Starttermin steht fest!

Seit Wochen warten die -Fans schon auf diese Nachricht! Nun die Bestätigung! Der Starttermin für das Dschungelcamp 2020 wurde endlich bekannt gegeben!

Dschungelcamp 2020: Wann ist der Starttermin?

Wie nun durch mehrere Medien berichtet wird, fällt der Starttermin für das Dschungelcamp 2020 auf den 10. Januar. Das Warten hat für die Dschungel-Fans also schon bald ein Ende. In knapp vier Wochen haben sie wieder die Möglichkeit, mit ihren mitzufiebern, wie sie sich probieren, die Dschungel-Krone zu erkämpfen. Doch wer wird diesmal mit von der Partie sein? Obwohl sich " " zu den Kandidaten nach wie vor bedeckt hält, wurde durch "Bild" schon über einige potenzielle Dschungel-Bewohner spekuliert...

Sind diese Kandidaten mit dabei?

Angeblich sollen dieses Jahr die Schauspielerin Sonja Kirchberger (55) und der ehemalige Box-Weltmeister Sven Ottke am Dschungelcamp-Lagerfeuer platznehmen. Ebenfalls sollen , , Ennesto-Monté-Ex , -Gewinner , " "-Star , Bachelorette-Kandidat Marco Cerulla sowie -Trödler die Reise nach "Down Under" antreten. Klingt nach einer bunten Mischung. Wir können also schon jetzt gespannt sein...

