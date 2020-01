Dschungelcamp 2020: Politiker Günther Krause hat das Camp verlassen!

Wow, das gabs in 14 Jahren „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ noch nie! Das RTL-Team konnte sich mit Günther Krause, den ersten Politiker der Dschungelcamp-Geschichte sichern. Der ehemalige Bundesminister für Verkehr machte zwischen 1991 und 1993 nicht nur durch seine politische Durchschlagskraft im Rahmen der deutschen Einigungsverträge, sondern auch durch allerhand politische Affären öffentlich auf sich aufmerksam. Wir sind gespannt, welch spannenden Geschichten der ehemalige Mecklenburger CDU-Politiker am Lagerfeuer auspacken wird. In jedem Fall möchte Günther Krause im australischen Dschungel einige „niveauvolle Diskussionen führen“, wie er bereits verraten hat.