Dschungelcamp 2021: Enthüllt! Diese Stars sollen einziehen

Angeblich will Ex-Bachelorette-Kandidat Filip Pavlovic nach seinem Sieg bei "Like Me - I'm Famous" auch die Dschungelkrone mit nach Hause nehmen. In der Sendung wird er dann auf Model Zoe Saip treffen. Die 21-Jährige sorgte bereits bei "GNTM" und "Kampf der Realitystars" für reichlich Zoff! Ob es im "Dschungelcamp" wohl mit Harald Glööckler kracht? Der Designer hält mit seiner Meinung bekanntlich nicht hinterm Berg...

Ob das wirklich die ersten Kandidaten sind - und welche "Stars" noch das Abenteuer wagen? Das hat Sender RTL bisher noch nicht bekannt gegeben. Es bleibt also spannend...

