Dschungelcamp 2021: Mega Überraschung! Jetzt wird in Deutschland gedreht!

Jetzt bestätigt nämlich RTL: Das Dschungelcamp wird NICHT abgesagt!

"Liebe Kakerlakenfreunde, der Dschungel ist nicht abgesagt, es wird auch 2021 eine Dschungelshow stattfinden. Die aktuelle Coronalage zwingt uns tagtäglich am Konzept zu arbeiten, um das für alle Beteiligten sicher hinzubekommen", erklärt RTL-Chef Jörg Graf.

Puh, da können die Fans ja aufatmen. Doch es wird eine ganz große Änderung geben! "Wir hatten bis zuletzt gehofft, dass wir die nächste Staffel von 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!' in Wales produzieren können. Doch mit dem Anstieg der Infektionszahlen haben wir uns im engen Austausch mit unserem Produzenten ITV Studios dagegen entschieden", so RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner. Gedreht wird trotzdem: Und zwar in Deutschland! "So sehr uns diese Produktion am Herzen liegt, die Sicherheit und die Gesundheit für alle Beteiligten haben absolute Priorität. Deshalb planen wir eine neue, spannende IBES-Show mit Sonja und Daniel In Deutschland. Die Zuschauer können sich auf ein großes Spektakel im Januar freuen."

Es bleibt definitiv spannend...

