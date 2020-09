Dschungelcamp 2021: Offiziell bestätigt! Es wird in North Wales gedreht

Zwar werden die Temperaturen für die Kandidaten etwas kälter, aber ansonsten soll sich an dem altbewährten Konzept nicht viel ändern. "In einer Zeit, in der so vieles anders ist, als wir alle es gewohnt sind, küren wir den Dschungelkönig eben einmal anders. Australien scheidet derzeit für die Produktion aus, so wie für uns alle Urlaubsreisen in entfernte Länder schwierig oder gar nicht möglich sind. Doch deswegen diese tolle Show nicht zu machen, kommt für uns und unseren Produzenten-Partner ITV überhaupt nicht in Frage", erklärt RTL-Geschäftsführer Jörg Graf.