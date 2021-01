Dschungelcamp 2021: So krass ist die erste Prüfung!

Wenn man sich den ersten Clip so anschaut, dann definitiv ja! Bei Facebook gibt es einen Einblick in die erste Prüfung und die hat es in sich. Bestreiten müssen die "Love Island"-Star Mike Heiter und Model Zoe Saip. Und vor allem die Blondine kommt jetzt schon an ihre Grenzen!

Die Beauty steht in einem Plexiglas-Behälter und muss ein Labyrinth meistern - doch sie ist nicht alleine. In dem Behälter sind auch Schlangen und kleine Alligatoren. Zu viel für Zoe! Die kommt aus dem Kreischen nicht mehr raus! Mike hilft ihr dabei und soll ihr den Weg deuten, doch er ist keine große Hilfe...

Bricht die 21-Jährige schon ihre allererste Prüfung ab? Oder beißt sie sich am Ende doch durch? Man darf gespannt sein! Fakt ist aber: Auch im Studio in Deutschland wird die Sendung definitiv nicht langweilig!