Dschungelcamp 2022: Der Streit eskaliert!

Am Freitag um 21.30 Uhr (danach täglich um 22.15 Uhr) startet RTL die 15. Staffel von "IBES". Und wir stellen schon mal das Popcorn bereit, denn es dürfte superspannend werden! Neben Harald Glööckler (56) und Teppichluder Janina Youssefian (39) zieht auch die eins tige "Bachelor"-Anwärterin Linda Nobat (26) ins Camp, die schon im Vorfeld klarstellte: "Menschen, die nicht selbstbewusst sind, fühlen sich durch mich oft angegriffen oder in Gefahr!" Klingt nicht gerade nach Fair Play … Und "Ex On The Beach"-Tussi Tara Tabitha (28) kündigte an, dass sie sich auch mal nackig machen würde, "wenn ein cuter Boy da ist und ich ihn beeindrucken will" – sofern sie mit all dem Botox und Silikon überhaupt durch den Zoll kommt … Ob "cute Boys" wie Mit-Camper Lucas Cordalis (54) oder Eric Stehfest (32) da wohl einen zweiten Blick riskieren? Abwarten! Schauspieler Eric ist jedenfalls nicht schüchtern, versprach vor der Abreise vollmundig: "Ich kann schon Brände legen, wenn ich möchte! Streit ist ja was Gutes." Da hat er wohl recht – jedenfalls aus Sicht der Zuschauer …