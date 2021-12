Dschungelcamp 2022: Erste Details zur neuen Staffel enthüllt

Das Dschungelcamp geht etwas später los, als in den vergangenen Jahren. Demnach flimmert die erste Folge der beliebten Show erst am 21. Januar 2022 über die Bildschirme. "'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' geht in Südafrika ab dem 21. Januar in die 15. Jubiläumsstaffel!", heißt es in einem offiziellen Statement. Drei Promis stehen übrigens schon fest: Lucas Cordalis, Harald Glööckler sowie Filip Pavlovic stehen als Kandidaten bereits fest. Und natürlich darf auch diesmal Dr. Bob nicht fehlen, welcher von Australien nach Südafrika eingeflogen wird.

