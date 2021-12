Dschungelcamp 2022: Muss die Show abgesagt werden?

Bei RTL startet im Januar die neue Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Nachdem es in diesem Jahr nur eine Dschungelshow aus Köln gab, soll es 2022 wieder ein richtiges Dschungelcamp geben. Erstmals wird die Show in Südafrika produziert - doch genau dort ist die Omikron-Variante des Coronavirus ausgebrochen, welche sich auch in Europa bereits verbreitet hat. Steht die Show nun deshalb sogar vor dem Aus?

