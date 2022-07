Dschungelcamp 2023: Jetzt doch! ER will nun einziehen

Noch immer sitzt die Enttäuschung über sein vorzeitiges Dschungelcamp-Aus tief. Damals ließ er auf Instagram verlauten: "Ich bin so richtig am Boden zerstört". Der Grund? Eigentlich verfolgte Lucas Cordalis einen bestimmten Plan - er wollte in die Fußstapfen seines Vaters treten. Die Teilnahme am Dschungelcamp hatte für den Vater der kleinen Sophia also eine ganz besondere Bedeutung. Costa Cordalis zog 2004 nämlich selbst in den Dschungel ein und konnte die erste Staffel der Show sogar als Dschungelkönig für sich gewinnen. Dass Lucas die Chance es seinem Vater gleichzutun verwehrt blieb, nagt immer noch an ihm. Gegenüber "Meine Schlagerwelt" verriet er, warum er 2023 nun endlich ins Camp ziehen möchte: