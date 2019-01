Dschungelcamp: Darum ist Bastian Yotta schon jetzt der Gewinner!

Es wird nicht ruhig im . Seit Freitag sind unsere dabei zu sehen, wie sie in der australischen Wildnis an ihre Grenzen geraten. Ganz vorne mit dabei: . Doch nun die Überraschung! Wie jetzt zu sehen ist, kann er bereits den Titel als Dschungelkönig für sich beanspruchen! Doch warum?

Bastian Yotta im Liebes-Glück: Sie ist seine Freundin

Bastian Yotta zeigt Kampfgeist

Das sich Bastian Yotta so schnell nicht unterkriegen lässt, ist definitiv nicht Neues. Auch die Dschungel-Streitereien mit Chris Töpperwien sind für Bastian kein Grund, um die Flinte ins Korn zu werfen. Ganz im Gegenteil! Wie nämlich nun auf dem " "-Account von Bastian deutlich wird, zeigt er erneut absoluten Kampfgeist. So heißt es in einem Post: "Das Camp zeigt langsam die wahren Gesichter aller Camper! Schreibt in die Kommentare eure Meinung! Wird es eskalieren?" Ehrliche Worte, die zeigen: Bastian ist um keine Konfrontation verlegen. Ein Glück, dass er sich dabei voll und ganz auf seine treuen Fans verlassen kann!

Bastian kann sich auf seine Fans verlassen

Wie unter dem Post deutlich wird, vertreten seine Followers eine eindeutige Meinung: Bastian wird als Gewinner aus dem Streit mit Chris hervorgehen. Doch damit nicht genug! Auch von der Dschungelkrone ist die Rede. So kommentieren Bastians Fans: "Er macht das einfach klasse. Hoffentlich bleibt er ruhig und gelassen gegenüber dem Currywurstmann!" sowie "Er wird die Krone holen!!! Super Typ!" Ob seine Fans am Ende rechtbehalten werden und Bastian die Dschungelkrone für sich beanspruchen kann? Wir können definitiv gespannt sein...