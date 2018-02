Dschungelcamp: Dr. Bob spricht über sein Aus!

Dr. Bob ist DER heimliche Star im Dschungelcamp: Seit Beginn an ist der Arzt bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ dabei und kümmert sich um die Promis.

Er klärt die Stars über die Risiken unter anderem in Dschungelprüfungen auf und ist auch immer sofort da, wenn sich ein Kandidat verletzt. Erst in dieser Staffel musste der Doc eine Kakerlake aus dem Ohr von Daniele Negroni ziehen.

„Ich habe bis heute im Dschungelcamp 360 Prominente international medizinisch betreut. In 17 britischen Staffeln 204 Promis, in zwölf deutschen Staffeln 144 Promis und in einer US-Staffel zwölf amerikanische Promis. Das war teilweise schwieriger, als einen Ameisenhaufen zu hüten“, sagt Dr. Bob in der „Bild“-Zeitung.

Dr. Bob: Denkt er ans Aufhören?

Zunächst arbeitete Dr. Bob als Maskenbildner und hat sich dann zum Rettungssanitäter ausbilden lassen. Dann wurde er Dschungel-Arzt - und ist seitdem Kult! Denkt Dr. Bob auch manchmal ans Aufhören? „Ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, wenn ich aufhören wollte, würden die Produzenten mich nicht gehen lassen. Außerdem liebe ich die Show noch wie am ersten Tag. Wenn ich sie irgendwann nicht mehr liebe, dann würde ich gehen“, sagt der Kult-Doc in der „Bild“. Dem Dschungelcamp wird Dr. Bob also noch viele Jahre erhalten bleiben…