Dschungelcamp-Drama: Es gab einen Mordfall!

Die Polizei ermittelt in Australien: In der Nähe des Dschungelcamps wurde eine Leiche gefunden!

Klamaukige Show – bitterernster Hintergrund: In der Nähe des australischen Dschungelcamps wurde eine Leiche gefunden! Ein Paar entdeckte beim Spazierengehen im Jack Evans Boat Harbour Park einen Toten in einem Schlafsack. Nur 30 Autominuten entfernt wurde gerade das britische „I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!“ gedreht!

Todesangst im Dschungelcamp

Die australische Polizei startete eine Großfahndung nach dem Mörder. Die Kandidaten im Camp erfuhren nichts von der Gefahr! Sie waren während der Dreharbeiten komplett von der Außenwelt abgeschirmt. Die Produktionsfirma erhöhte die Sicherheitsmaßnahmen – und hoffte, dass nichts passiert.

Ob das die deutschen , die am 10. Januar ins Camp einziehen, so richtig beruhigt? Ein -Sprecher erklärte: „Unsere Stars sind zu keiner Zeit einer Gefahr ausgesetzt. Außerdem haben wir überall Kameras. Das Dschungelcamp wäre so ziemlich der letzte Ort, wo sich ein Straftäter auf der Flucht verstecken könnte.“ Hoffentlich!