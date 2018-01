Dschungelcamp - Giuliana Farfalla: So sah sie früher aus!

Momentan ist Giuliana Farfalla bei "Das Dschungelcamp" bei "RTL" zu sehen. Ihren Durchbruch erlebte das Model in der Casting-Show "Germanys Next Topmodel". Die meisten Fans wissen bereits, dass das Model als Junge geboren wurde. So ist auch Giulianas Vergangenheit immer wieder ein Thema, dem die anderen Dschungel-Promis "auf den Zahn" fühlen. Vor allem die Frage, wie Giuliana früher aussah, wird heiß diskutiert.

Dschungelcamp 2018: Sex-Geständnis von Giuliana Farfalla

Giuliana Farfalla will Dschungelkönigin werden

Bei "Germanys Next Topmodel" reichte es für Giuliana leider nicht für den ersten Platz aus. Ein Grund mehr für die Blondine, bei "Das Dschungelcamp" alles zu geben, um sich die Dschungelkrone zu erkämpfen. Aktuell sollte dies auch kein Problem sein. Giuliana ist durch ihre lockere Art ein echter Zuschauermagnet. Vor allem ihre Geschichten aus der Vergangenheit, scheinen für die Zuschauer von großem Interesse zu sein. Aber auch unsere Promis haken immer wieder nach. Vor allem Giuliana Geschlechtsumwandlung sorgt am Lagerfeuer für immer neuen Gesprächsstoff.

Giuliana Farfalla: So sah sie frühe aus!

Kein Wunder, dass neben Giulianas lockerer Art, vor allem ihr Aussehen für Begeisterung sorgt. Das Model veränderte sich, dank einiger Operationen, zu einer waschechten Sex-Bombe! Während Giuliana am Anfang ihrer Karriere noch mit braunen Haaren zu sehen war, ist ihre Mähne nun blond gefärbt. Auch die Gesichtszüge der 21-Jährigen wirken mittlerweile weicher und femininer. Ihre Oberweite ließ sie ebenfalls vergrößern - vor allem zur Freude ihrer männlichen Dschungel-Mitbewohner. Ob Giuliana in den nächsten Tagen noch ein paar Vergangenheits-Geheimnisse lüften wird? Wir können gespannt sein!