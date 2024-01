Dschungelcamp: Kim Virginia macht deutliche Ansage zu TV-Sex

Das Dschungelcamp startet in wenigen Tagen in eine neue Runde. Dieses Mal mit dabei: die Trash-TV-Stars Mike Heiter (31) und Kim Virginia Hartung (28). Die beiden kennen sich bereits – und das ziemlich gut. In der Kuppelshow "Are You The One – Realitystars in Love" verguckte sich Kim vergangenes Jahr in ihren Mitstreiter. Beide kamen sich näher und landeten sogar im berüchtigten Boom-Boom-Room und hatten Sex vor laufenden Kameras. Doch schon in der Show gingen sie wieder getrennte Wege, an der körperlichen Anziehung hatte es allerdings nicht gelegen.

Nun treffen sie am Lagerfeuer in Australien wieder aufeinander. Ob dabei die "Leidenschaft", die sie bei "AYTO" an den Tag gelegt haben, wieder aufflammt?