Dschungelcamp: Nächste Kandidatin enthüllt!

Das Dschungelcamp geht in die nächste Runde! Doch wer wird alles in die australische Wildnis ziehen?

Alle -Fans warten schon jetzt sehnsüchtig auf die kommende Staffel! Das dabei vor allem eine Frage im Vordergrund steht, ist klar: Wer wird alles ins Dschungelcamp ziehen? Wie nun bekannt gegeben wurde, können sich die Fans nun über diese Promi-Lady freuen...

SIE zieht ins Dschungelcamp

Wie nun durch IN berichtet wird, soll Daniela Büchner ebenfalls ins Dschungelcamp ziehen. Das wäre das erste Mal, dass sie ohne Ehemann an einer Reality-Show teilnehmen würde. Während die beiden diesen noch bei "Das Sommerhaus der " gemeinsam über den Fernsehbildschirm flimmerten, wäre Daniela in Australien auf sich alleine gestellt. Ein Glück, dass Jens ihr vorab als Ex-Dschungelbewohner ein paar Überlebenstipps geben kann. Und wer hält noch Einzug in den Dschungel?

Jens Büchner: Betrugs-Skandal

Diese Promis ziehen ebenfalls ein!

Neben Daniela Büchner werden im nächsten Jahr auch Domenico de Cicco und Sibylle Rauch im Dschungelcamp zu sehen sein. Wann die nächsten Kandidaten enthüllt werden, ist noch nicht bekannt. Wir freuen uns aber schon jetzt!