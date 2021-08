Dschungelcamp: Neue Details! Das sind die Pläne von RTL

Offenbar ist das Risiko, die Show in Australien zu produzieren, dem Sender doch zu groß. Deshalb könnte die Sendung nun doch in Deutschland produziert werden. Ähnlich wie in Großbritannien überlegt man nun auch hier, die Erfolgsshow auf einer Burg oder in einem Schloss zu drehen, wie die "Bild am Sonntag" berichtet. Derzeit soll sich der Sender wohl nach einer Location in Süddeutschland umschauen. Und was meint RTL dazu? "Neuigkeiten zur Dschungelshow geben wir bekannt, wenn es soweit ist", so ein Sendersprecher.

