Dschungelcamp: Polizei jagt Mörder in der Nähe des UK-Drehs

Das ist abgeriegelt!

Diese Nachrichten sorgen wenige Wochen vor dem Beginn von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" für Erschrecken: Die australische Polizei ermittelt in einem Mordfall unweit des Dschungelcamps.

Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen im UK-Dschungelcamp: Polizei ermittelt nach einem Mord

Wie die Zeitung "The Sun" berichtet, wurde in der Nähe des Dschungelcamps, in dem derzeit in der britischen Variante "I’m a Celebrity … Get Me Out of Here!" gedreht wird, ein 50-jähriger Mann in der australischen Küstenstadt Tweed Heads tot aufgefunden.

Laut Berichten der Zeitung fahnde die Polizei des zugehörigen Bundesstaats New South Wales in einem Großaufgebot nach dem Täter.

Wie es heißt, wurden die Sicherheitsvorkehrungen im rund eine halbe Stunde entferten Dschungelcamp erweitert, das Promi-Camp sei komplett abgeriegelt worden.