Dschungelcamp 2018: War es die letzte Staffel? Jetzt redet RTL!

Das Dschungelcamp bei RTL ist DIE beliebteste TV-Show in Deutschland. Keine andere Show holt so hohe Quoten wie das Erfolgsformat aus dem australischen Busch.

Dennoch sind die Marktanteile in diesem Jahr niedriger ausgefallen als in den Staffeln zuvor. War es deshalb das letzte Dschungelcamp bei RTL? "Der Dschungel erreicht mehr Zuschauer als jede andere Show im deutschen Fernsehen. Für viele gehört 'IBES' inzwischen zum Jahresstart dazu", erklärt ein Sendersprecher gegenüber „DWDL“

Obwohl die Quoten zurückgegangen sind, lagen diese bei deutlich mehr als 30 Prozent – der Sender zeigt sich also auch mit dieser Staffel zufrieden. "Wir schauen bei den Quoten bekanntlich immer auf die Reichweite und die Marktanteile, und es fällt auf, dass wir zwar Zuschauer absolut verloren haben, aber bei den Marktanteilen gar nicht so weit hinter den Werten der Vorjahre liegen. Das zeigt, dass der Verlust von Zuschauern kein Phänomen ist, mit dem sich der Dschungel alleine auseinandersetzen muss“, so der Sendersprecher weiter.

Dschungelcamp: 2019 gibt es eine neue Staffel

Die Zuschauer waren in diesem Jahr von den Kandidaten enttäuscht – ob es vielleicht daran lag, dass deutlich weniger Fans als bisher dabei war? Der große Zickenkrieg blieb aus und es gab auch keine großen Skandale. Fakt ist: RTL wird auf das Dschungelcamp nicht verzichten – auch im nächsten Jahr wird es eine neue Staffel geben. Und vielleicht ziehen dann auch wieder mal „richtige“ Promis ins Camp. Oder eine ganz neue Variante: Menderes Bagci und Martin Kesici sagten am Wochenende in der Dschungelshow von "Bild", dass sie sich eine Staffel mit Normalo-Kandidaten wünschen. Vielleicht setzt RTL den Plan ja auch um...