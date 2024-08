Dschungelcamp: RTL macht bittere Verkündung – ER muss ersetzt werden

Doch wer wird seinen Job übernehmen und die Kandidaten für die Prüfung bereit machen? Kein Geringerer als Moderator Jan Köppen tritt in seine Fußstapfen. Bei seinem ersten Einsatz dieser Art fehlt ihm noch etwas die Übung. Er wird allerdings die Rolle des Dschungel-Docs noch weiter einnehmen müssen. Denn wie der Sender bekannt gibt, wird Dr. Bob auch an Tag 15 noch ausfallen.

Was Dr. Bob während er Aufzeichnung so in die Knie gezwungen hat, erklärte RTL ebenfalls. Er habe eine Erkältung auskurieren müssen, heißt es. Laut dem Sender wird er jedoch kurz vor dem Halbfinale wieder dabei sein. Glück gehabt!

