Dschungelcamp: TV-Hammer! Wird zum ersten Mal nicht in Australien gedreht?

Bisher fanden die Dreharbeiten zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" immer Anfang des Jahres im australischen Dschungel statt. Doch wird das durch Corona nächste Staffel überhaupt möglich sein? Die Briten haben es bereits vorgemacht. "Wir haben letzte Woche verkündet, dass wir alles in unserer Macht stehende tun werden, um die Show produzieren zu können. Ich bin erfreut, dass wir wieder senden werden, wenn auch nicht im Dschungel“, erklärte Kevin Lygo, Direktor von "ITV". Statt in den australischen Dschungel müssen die Stars in eine Burg in Großbritannien einziehen. "Unsere werden wahrscheinlich Shorts gegen Wärmeunterwäsche austauschen müssen, aber sie dürfen sich trotzdem auf eine Reis- und Bohnendiät und diverse Schocker und Überraschungen freuen."