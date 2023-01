"Dschungelcamp": Vorzeitiges Aus für Moderator Jan Köppen?

Jan Köppen war bisher als Moderator eher der "Nette von nebenan". Seit 2021 führt er neben "Ninja Warrior" auch durch das RTL-Datingformat "Take Me Out". Letztes Jahr sprang er zusätzlich zweimal bei "Let’s Dance" ein. Aber der Dschungel ist halt noch mal eine andere Hausnummer. Hier sind böse Zungen und fiese Sprüche an der Tagesordnung. Die Fans trauen das "Mr. Nice Guy" nicht zu. "Was ich von dem Neuen im TV gesehen habe, kann er seinem Vorgänger nicht das Wasser reichen", oder "Der Köppen passt überhaupt nicht in das Format", sind da noch die harmlosesten Sprüche. Der lässt sich davon aber bisher nicht beirren: "Endlich Dschungel! (...) Ich freue mich wahnsinnig! Wird mega!"

Mal sehen, ob ihm das Schwitzen in Australien wirklich gefällt. Ab Freitag, den 13. Januar, geht es wieder um 20.15 Uhr los bei RTL. Vielleicht wird es ja Jans Glückstag!