Dschungelcamp: Wegen mieser Quoten - RTL zieht drastische Konsequenz!

Die Lieblings-Show der Deutschen steckt in der Krise. InTouch zeigt die größten Probleme der diesjährigen Langweil-Staffel...

Dicke Luft im Regenwald! Nein, leider nicht zwischen den campenden „Promis“, sondern hinter den Kameras. Nach drei öden Wochen sind nicht nur die enttäuschten Zuschauer, sondern auch die Verantwortlichen sicher: So ein langweiliges „IBES“ will niemand sehen. Nicht nur, dass echte Stars wie etwa Brigitte Nielsen fehlten. Die anwesenden Camper lieferten weder Zickenzoff wie einst Sarah Knappik noch eine Urwald-Romanze wie Kim Gloss und Rocco Stark – und sogar bei den Prüfungen fehlte ihnen total der Biss.

Zieht RTL jetzt die Reißleine?

Sorgt die diesjährige schlappe Truppe dafür, dass dies die letzte Staffel war? Vor wenigen Jahren guckten zeitweise mehr als zehn Millionen Zuschauer echten Stars dabei zu, wie sie erbittert um die Dschungelkrone kämpften. Und jetzt? Sah man Verweigerer, Aufgeber, Langweiler. „Das ist schon ein spezieller Jahrgang dieses Jahr. Will denn überhaupt einer Dschungelkönig werden?“, fragte auch Sonja in die müde Gruppe am Lagerfeuer.

Dschungelcamp 2018: Aufstand gegen Daniel Hartwich & Sonja Zietlow!

Keine Antwort! InTouch weiß: Nicht nur die Zuschauer, sondern auch die Realisatoren hinter den Kulissen sind enttäuscht. „Im kommenden Jahr muss sich etwas ändern“, sagt ein Produktionsmitarbeiter. Die Probleme sind allerdings nur schwer in den Griff zu bekommen: Ekel-Prüfungen können nicht mehr schocken, das Format nicht mehr überraschen – und frische Promis sprießen daheim in Deutschland nicht gerade aus dem Boden. Zwar liegt die Show mit gut fünf Millionen Zuschauern noch über Senderschnitt, dennoch hört man es aus dem Dschungel rufen: „Ich bin ein Star, hol mich aus dem Quoten-Tief“ – egal wie.