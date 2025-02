Dschungelcamp-Wiedersehen: Fans sind empört! "Sinnfrei und langweilig"

Das Dschungelcamp 2025 hat seine Tore geschlossen! Im gestrigen Finale konnte sich Lilly Becker (48) die 18. Dschungelkrone sichern und das Preisgeld von 100.000 Euro mit nach Hause nehmen. Einen Tag später findet wie gewohnt das Wiedersehen in Australien statt, in dem alle Camper und Camperinnen noch einmal zu ihrer Zeit im Dschungelcamp befragt werden. Normalerweise wird dort ordentlich Drama geboten – doch in diesem Jahr ist alles anders. Das Wiedersehen ist den Zuschauer:innen zu langweilig!