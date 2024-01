Dschungelcamp: Zickenzoff und Macho-Alarm! SO schlimm wird es wirklich

Aber auch Ex-"Bachelor"- Babe Kim legte sich im TV schon mehrere Male mit ihren Mitstreitern an, wurde dabei sogar handgreiflich! Bei "Are You The One – Reality Stars in Love" kam es unter anderem zu einer Rangelei zwischen Kim und ihrer Kontrahentin Sabrina. Und wie "Bild" berichtet, soll Kim während der Dreharbeiten zu "Prominent getrennt" Ende letzten Jahres ihren Reality-TV-Kollegen Max Bornmann sogar ins Gesicht geschlagen haben, wurde daraufhin aus der Show geschmissen! Mit ihr sollte man sich also ebenso wenig anlegen wie mit Layla, der vor den Fernsehzuschauern auch schon mal die Hand ausrutschte…

Cora dagegen gibt sogar selbst zu, hin und wieder mal zur Oberzicke zu mutieren – vor allem, wenn sie auf ihre geliebte Schokolade und Cola verzichten muss: "Für mich wird der Zuckerentzug auf jeden Fall eine Herausforderung sein", warnt die Blondine. Auweia, klingt so, als wären hier einige Ladys schon jetzt giftiger unterwegs als so manche Dschungelnatter…

