Dschungelkönig Filip Pavlovic ist sich sicher: Diese Drei schaffen es ins Finale!

Letztes Jahr nahm er die Krone mit nach Hause: Filip Pavlovic ist amtierender Dschungelkönig und meint jetzt zu wissen, wer es in diesem Jahr auf's Treppchen schaffen wird.

Am 13. Januar geht die 16. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" endlich los. Zwölf Promis wagen sich auch in diesem Jahr in den australischen Dschungel und stellen sich jeder Menge Herausforderungen und Ekel-Prüfungen. Aber wer kann die Zuschauer am Ende von sich überzeugen und in Filips Fußstapfen treten?

