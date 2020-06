Dschungelprüfung: Süße Unterstützung für Angelina Heger!

Besonders bei der heute anstehenden Dschungelprüfung wüsste Angelina ihren Liebsten wohl nur allzu gerne an ihrer Seite was natürlich unmöglich ist. Dafür postete Chrissi nun aber eine süße Videobotschaft auf Angelinas Facebook-Seite, in der er ihr viel Glück für die Prüfung wünscht.

"Ich wollte mich erst einmal ganz recht herzlich bei allen treuen Fans und all denjenigen bedanken, die Angelina immer so tatkräftig unterstützen und ihr Rückhalt geben. Für sie bedeutet das sehr, sehr viel, das weiß ich. Sie betont das auch immer wieder und sie weiß das natürlich sehr zu schätzen", wendet sich Chrissi zunächst an Angelinas Fans und wird dann noch richtig persönlich. "Jetzt wird es ja so richtig ernst für sie, sie wurde von den Zuschauern für die nächste Dschungelprüfung nominiert und dafür drücke ich ihr ganz, ganz fest die Daumen. Und hoffentlich holt sie so viele Sterne wie möglich."

Schade irgendwie, dass Angelina diese süße Botschaft im Urwald nicht hören kann...