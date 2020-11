Dschungelshow 2021: Diese Kandidaten sollen mit dabei sein!

Wie nun an die Öffentlichkeit sickerte, sollen bei der Show im kommenden Jahr unter anderem Politiker-Enkel Henrik Stoltenberg (24, "Love Island"), Ex-GNTM-Star Zoe Saip (20) und Influencer Kevin Yanik (22, "Temptation Island") in den Studio-Dschungel einziehen. Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerten sich die drei möglichen Kandidaten jedenfalls noch nicht dazu. Wir können also weiterhin gespannt sein...