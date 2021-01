Dschungelshow: Die Kandidaten stehen fest!

Am 12. Januar geht der Dschungel endlich wieder los! Doch dieses Jahr wird alles anders sein. Wegen der Corona-Pandemie wird zum ersten Mal statt in Australien in Deutschland gedreht. In der neuen "Dschungelshow" kämpfen 12 Kandidaten um das "goldene Ticket" für Down Under 2022. Doch wer ist dabei?