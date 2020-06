DSDS 2015: Juna Manaj mit komplett neuem Look zum zweiten Mal dabei!

Allerdings hat Juna Manaj es ihm auch wirklich schwer gemacht, mit einem komplett neuen Look trat die 22-Jährige wiederholt bei DSDS an.

Zuletzt versuchte sie 2008 im zarten Alter von 16 Jahren ihr Glück bei der Castingshow. Damals schaffte sie es bis in die Top 15, musste allerdings immer wieder harte Kritik von der Jury einstecken.

Eigentlich hätte Juna Manaj gar nicht nochmal teilnehmen dürfen, aber RTL hat die Regeln geändert. Somit durfte die Sängerin nochmals antreten, obwohl sie es bereits in die Top 15 geschafft hatte.

Bisher zeigte sich die Jury begeistert und wer weiß, was noch kommt. Kim Gloss trat ihrer Zeit auch zweimal bei DSDS an und durfte später sogar noch ins Dschungelcamp. Möglicherweise stehen Juna Manaj also alle Türen offen.