DSDS 2016: Nikoletta rührt Vanessa Mai zu Tränen

Sie war die Kandidatin, die bei DSDS-Jurorin Vanessa Mai (23) die Tränchen kullern ließ: Nikoletta Kungurceva.

Mit Mama Ellada im Schlepptau hatte die 18-Jährige in der gestrigen Casting-Show die Bühne betreten - und mit ihrer Songauswahl „Stand Up For Love“ von Destiny’s Child die musikalische Messlatte direkt etwas höher angelegt.