DSDS 2016: Wer gewinnt die 13. Staffel?

Die Jury für DSDS 2016 steht schon fest: Vanessa Mai, Michelle, H.P. Baxxter und Dieter Bohlen werden sich in diesem Jahr auf die Suche nach dem neuen Superstar begeben. Und nun wurde auch endlich der Starttermin bekannt gegeben. Am 2. Januar startet die zwölfte Staffel bei RTL. Wie in den Vorjahren läuft die Show während der Casting-Phase immer mittwochs und samstags. Die Live-Shows werden dann immer am Samstagabend ausgestrahlt. 21 Folgen gibt es insgesamt.

Unter dem Motto "No Limits" sollen in diesem Jahr bei DSDS so viele unterschiedliche Musikrichtungen wie nie zuvor vereint werden: Pop, Rap, Schlager, Oper - alles soll dabei sein.