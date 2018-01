DSDS 2018: Carolin Niemczyk ist schockiert über Kandidaten

Sie wusste, worauf sie sich einstellen muss, als sie den Jury-Job annahm. Aber was Carolin hinter den „DSDS“-Kulissen erlebte, übertraf alle Befürchtungen …

Eigentlich könnte es für Carolin Niemczyk (27) gerade nicht besser laufen. Als Jurorin bei „Deutschland sucht den Superstar“ (RTL, samstags, 20.15 Uhr) darf sich die Sängerin des Duos Glasperlenspiel gerade einem Millionenpublikum präsentieren. Wären da nicht die schrägen Kandidaten, der Shitstorm der Fans und die angespannte Stimmung am Set...

DSDS 2018: Darum wurde Carolin Niemczyk DSDS-Jurymitglied!

„Mein Freund und ich haben hin und her überlegt, ob ich es machen soll oder nicht. Die Frage war, was bedeutet für mich der Job in einer Castingshow“, erzählt Carolin im "Closer"-Interview und erklärt: „Wir sind zu dem Punkt gekommen, dass es gut wäre, auch mal zu zeigen, wer die Sängerin hinter Glasperlenspiel ist.“

"Von den Kandidaten bin ich geschockt“

Doch der Jury-Job ist hart: „Anfangs dachte ich: ‚Was geht denn jetzt hier ab?‘ Ich war oftmals geschockt von den Kandidaten. Ich dachte nur: ‚Um Gottes willen, was ist das denn?‘, wenn wieder jemand reinkam und eine merkwürdige Show abgeliefert hat“, berichtet Carolin.

Nicht nur die schrägen Teilnehmer machen ihr zu schaffen, es hagelt auch Kritik von den Fans. „Die kennt doch kein Schwein“, schreibt ein User auf Instagram.

Ein anderer findet: „Besetzt bitte mal richtig und nicht immer Menschen, die überhaupt keine Ahnung von Musik haben.“ Auch Carolins eigenes Gesangstalent wird kritisiert: „Der Dieter hätte sie beim Vorsingen so was von plattgemacht.“

Carolin hatte vor DSDS starke Bedenken

Tatsächlich hatte Carolin Niemczyk vor ein paar Jahren noch Bedenken, als Kandidatin mitzumachen. „Meine Mutter hat mich oft gefragt, ob ich nicht zu ‚DSDS‘ will. Ich habe immer Nein gesagt, weil ich Angst vor Dieter hab!“, erinnert sie sich. Auch heute ist die Zusammenarbeit nicht einfach. „Am Anfang war er schon sehr distanziert und ist erst mal auf Abwehrhaltung gegangen“, erinnert sich die Blondine. „Aber bei Dieter Bohlen weiß man einfach, dass er dir nicht über den Kopf streicheln wird. Wenn er dich das erste Mal sieht, sagt er nicht: ,Ach, toll, dass du dabei bist …‘“

Bestätigung bekommt Carolin von ihrem Freund und Musikpartner Daniel Grunenberg (29). „Er war bei den Castings dabei und hat mich mental unterstützt.“ Seit zwölf Jahren sind die beiden ein Paar. „Für mich ist Daniel der Mann fürs Leben, jemand, mit dem ich immer zusammenbleiben will.“ Klingt, als würde zumindest privat alles gut laufen.