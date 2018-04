DSDS 2018: Der Gewinner wurde schon jetzt enthüllt!

In der zweiten Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar“ sind Giulio und Mario ausgeschieden. Steht die Gewinnerin aber schon längst fest? Wenn es nach den Juroren geht, hat Marie eine große Chance, der neue Superstar zu werden.

Mit dem Hit „My Heart Will Go On“ von Céline Dion hat die 16-Jährige nicht nur die Jury, sondern vor allem die Zuschauer begeistert. Nach ihrer Performance standen die Zuschauer im Studio auf und wollten eine Zugabe.

Gewinnt Marie die diesjährige DSDS-Staffel?

Am Jury-Pult sorgte ihr Auftritt besonders bei Ella Endlich für viele Freudentränen. „Es ist gar nicht in Worte zu fassen“, sagt Ella Endlich. „Dein Auftritt hat mich echt berührt“, so die Sängerin weiter. Und auch Dieter Bohlen war begeistert: „Wenn es einen Song gibt, mit den man untergehen kann dann mit 'My Heart Will Go On‘“, so der Poptitan. Carolin Niemczyk bekam bei der Performance Gänsehaut und Mousse T. findet, dass Marie einer der besten Sängerinnen derzeit bei DSDS ist.

Marie Wegener hat den besten Auftritt des Abends geliefert. Die Juroren sind sich sicher, dass sie ins Finale einziehen wird und zählt zu ihren absoluten Favoriten der diesjährigen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“.